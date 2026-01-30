«Золотая улица» в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о строительстве «Золотой улицы», которая станет первым в мире проектом такого рода, в рамках инициативы по укреплению статуса города Дубая как одного из ведущих центров торговли золотом и ювелирными изделиями.

Офис средств массовой информации правительства Дубая опубликовал заявление с изображениями «Золотой улицы» в аккаунте компании, базирующейся в США, в соцсети Х. В заявлении говорится, что компания Ithra Dubai официально представила «Золотую зону Дубая», специально разработанную для укрепления статуса города как одного из ведущих мировых центров торговли золотом и ювелирными изделиями.

В заявлении также отмечается, что в «Золотой зоне» Дубая, разработанной как единая экосистема, будет более тысячи розничных продавцов: «Золотая зона Дубая объединяет всю цепочку создания стоимости золота и ювелирных изделий в одном месте, включая розничные украшения, слитки золота, оптовую торговлю и инвестиции».

В статье, опубликованной в газете «Эль-Баян», основанной в ОАЭ, говорится, что страна экспортировала золото на сумму 53,41 миллиарда долларов в период 2024-2025 годов.

Отмечается, что основными торговыми партнерами ОАЭ, занимающего второе место в мире по торговле золотом, являются Швейцария, Великобритания, Индия, Гонконг и Турция.