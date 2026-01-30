USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

«Золотая улица» в Дубае

13:09 545

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о строительстве «Золотой улицы», которая станет первым в мире проектом такого рода, в рамках инициативы по укреплению статуса города Дубая как одного из ведущих центров торговли золотом и ювелирными изделиями.

Офис средств массовой информации правительства Дубая опубликовал заявление с изображениями «Золотой улицы» в аккаунте компании, базирующейся в США, в соцсети Х. В заявлении говорится, что компания Ithra Dubai официально представила «Золотую зону Дубая», специально разработанную для укрепления статуса города как одного из ведущих мировых центров торговли золотом и ювелирными изделиями.

В заявлении также отмечается, что в «Золотой зоне» Дубая, разработанной как единая экосистема, будет более тысячи розничных продавцов: «Золотая зона Дубая объединяет всю цепочку создания стоимости золота и ювелирных изделий в одном месте, включая розничные украшения, слитки золота, оптовую торговлю и инвестиции».

В статье, опубликованной в газете «Эль-Баян», основанной в ОАЭ, говорится, что страна экспортировала золото на сумму 53,41 миллиарда долларов в период 2024-2025 годов.

Отмечается, что основными торговыми партнерами ОАЭ, занимающего второе место в мире по торговле золотом, являются Швейцария, Великобритания, Индия, Гонконг и Турция.

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1515
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1144
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1517
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1454
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1969
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5575
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3121
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6780
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5488
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2473
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1498

ЭТО ВАЖНО

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1515
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1144
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1517
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1454
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1969
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5575
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3121
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6780
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5488
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2473
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться