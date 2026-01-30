Турции нужен не гегемон, а союз с Саудовской Аравией и Пакистаном

Анкара выступает за расширение союза Турция–Саудовская Аравия–Пакистан с участием как можно большего числа стран, чтобы альянс объединял регион, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Говоря о присоединении Анкары к оборонному соглашению, заключенному в прошлом году между Эр-Риядом и Исламабадом, а также потенциальное участие других региональных стран, Фидан отметил, что региональное соглашение должен создавать равные условия для всех его участников.

«Это важно для того, чтобы избежать раскола или формирования новых разделительных линий. Наша цель – создать платформу региональной солидарности. Можно начать с двух-трех стран, но в перспективе необходимо охватить большинство государств региона и выстроить комплексную структуру. Только тогда эта модель станет идеальной и будет служить долгосрочным интересам всех», – полагает министр.

По его мнению, отсутствие солидарности усиливает влияние внешнего гегемона на регион.

«Когда этот гегемон решает проблемы и уходит, ситуация зачастую оказывается хуже, чем до его вмешательства. Во-вторых, такая «помощь» всегда требует платы – за нее приходится расплачиваться», – пояснил глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что подобное наблюдается в отношениях США и других гегемонов в регионе, поэтому страны должны сами решать свои проблемы, действовать с региональной ответственностью и определенным уровнем солидарности и институционализации. Он добавил, что для этого необходимо заключать определенные соглашения и создавать платформы.

Министр подчеркнул, что страны должны иметь возможность решать свои проблемы самостоятельно, чтобы не нуждаться во внешней опоре.