Новость дня
В бакинской многоэтажке провалился пол

Ульвия Худиева
13:37 1522

В поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку, в жилом массиве V, провалился пол. Об этом haqqin.az сообщили жильцы дома.

Они рассказали, что обвалилось перекрытие пола, и это создало трудности для жильцов нижних этажей при входе и выходе из здания. Жильцы первого и второго этажей вынуждены подниматься на лифте на верхние этажи, а затем спускаться. Они считают, что причиной обрушения стала сырость.

О проблеме сообщили в жилищно-эксплуатационный участок (жэу) №62. Представители жэу осмотрели блок.

Большинство пяти- и девятиэтажных зданий в Ени Гюнешли находятся в плачевном состоянии. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, как подвалы жилых зданий затоплены, дворы неухоженные.

Председатель жэу №62 Джавад Абдуллаев сообщил haqqin.az, что ремонтные работы в блоке, где обвалился пол, уже начались. «Бетонное перекрытие блока не обвалилось, обвалилось место, обитое фанерой. В это место будет залит бетон», — сказал Абдуллаев.

Он добавил, что подвал здания был осмотрен с участием жильцов, воды или сырости там не обнаружено. Председатель заявил, что ни один житель ранее не жаловался на состояние здания.

