Эрдоган готов выступить посредником между Ираном и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Анкары содействовать снижению напряженности в отношениях между Ираном и США.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также вопросы военной напряженности в регионе. Президент Эрдоган подчеркнул готовность Турции выступить посредником между Ираном и США для снижения напряженности и решения возникающих проблем», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган проинформировал Пезешкиана о планах принять 30 января в Анкаре главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, который находится с визитом в Турции.