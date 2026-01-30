USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Немецкое качество, индийская душа

Индия готовится подписать многомиллиардное соглашение с Германией о строительстве подводных лодок нового поколения с неатомным вооружением, межправительственное соглашение (IGA) между Нью-Дели и Берлином уже заключено. Об этом сообщает The Economic Times.

К концу марта министр обороны Германии Борис Писториус посетит Индию для подписания соответствующих документов. В 2025 году стороны согласовали стоимость и технические детали будущей сделки. Точная сумма контракта официально не раскрывается, однако, по данным индийской газеты, она составит около $10 млрд.

Германия построит для Индии шесть высокотехнологичных подводных лодок нового поколения. Первая из них войдет в состав ВМС страны через семь лет после подписания контракта. Суда будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, которая позволит оставаться под водой до двух недель.

ВМС Индии рассчитывают подписать контракт в 2026 году, поскольку флот сталкивается с острой нехваткой подобных субмарин. Основные подлодки класса «Кило» постепенно выводятся из эксплуатации, а за последние 20 лет флот пополнился лишь шестью субмаринами класса «Кальвари».

