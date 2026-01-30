USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Договорились: курды вливаются в новую Сирию

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:59 764

Сирийское государственное телевидение сообщило о достижении соглашения между правительством в Дамаске и Сирийскими демократическими силами (СДС) о прекращении огня и поэтапной интеграции. Договор был подписан в рамках всеобъемлющего соглашения, предусматривающего как прекращение боевых действий, так и постепенное сближение военных и административных структур сторон.

Согласно сообщению, соглашение включает прекращение огня, вывод вооруженных подразделений с линий соприкосновения и размещение сил безопасности, входящих в структуру Министерства внутренних дел Сирии, в центрах городов Хасака и Камишли. Документ также предусматривает начало процесса интеграции сил безопасности в регионе.

Отдельным пунктом соглашения обозначено формирование военной дивизии на основе объединения трех бригад, входящих в состав СДС. В рамках этой дивизии планируется создание отдельной бригады для сил Кобани, которая будет подчиняться провинции Алеппо.

Соглашение затрагивает и административные вопросы. В нем зафиксировано сохранение должностей гражданских государственных служащих, а также интеграция институтов Автономной администрации в государственные структуры Сирии. Кроме того, стороны договорились о регулировании гражданских и образовательных прав курдского населения.

Отдельно подчеркивается, что соглашение гарантирует безопасное возвращение внутренне перемещенных лиц в свои регионы. Как следует из текста заявления, опубликованного на официальном сайте ЦУР, целью договоренностей является объединение сирийской территории и достижение полной интеграции региона за счет укрепления сотрудничества между сторонами и объединения усилий по восстановлению страны.

