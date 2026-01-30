Гражданин! Не промахнись мимо урны!

В видеоролике содержится призыв к жителям Баку бережно относиться к окружающей среде и сохранять город в чистоте.

Исполнительная власть города Баку и Общественное объединение регионального развития подготовили социальный видеоролик с целью побудить жителей столицы не загрязнять улицы мусором.

Подчеркивается, что город — это лицо каждого его жителя, и нужно беречь его так же, как свое собственное лицо.

Показаны типичные ситуации, когда люди мусорят: водитель выбрасывает стакан из окна машины, юноша бросает обертку на набережной, а ребенок роняет упаковку от сока на пешеходном переходе. После этого выброшенный мусор «прилипает» к их лицам. Однако в финале герои осознают последствия своих действий.

Видео завершается лозунгом Şəhərimiz üzümüzdür («Наш город — наше лицо») и призывом Onu təmiz saхlayaq! («Давайте держать его в чистоте!»)

Представляем данный социальный ролик.