Сколько продлится мораторий на удары? В Кремле ответили

В Кремле подтвердили, что глава США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять, согласился ли Путин с просьбой Трампа и о каких ударах идет речь.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина, чтобы Вооруженные силы РФ не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов.

«Там не просто холодно, а необычайно холодно, там рекордно холодно. Это очень большая проблема — плохая погода. По их словам, они никогда не испытывали такой холод», — заявил Трамп на заседании с представителями администрации президента США 29 января.

По словам Трампа, Путин согласился не обстреливать Киев и другие города в течение недели. «И я должен сказать, что это было очень мило с его стороны», — сказал президент США. Он не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Во время заседания Трамп отметил, что Россия и Украина добились большого прогресса в урегулировании конфликта, а сейчас обсуждается соглашение по территориям.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что чиновники в Украине узнали о том, что Россия согласилась прекратить удары, из заявления Трампа, не получали сигнала от Москвы и «пока не уверены в том, что прекращение огня вступило в силу».

Как пишет Financial Times, США и Украина на переговорах в Абу-Даби в минувшие выходные впервые обсудили идею установить прекращение огня по объектам энергетики. Идея США была в том, чтобы Украина и Россия договорились прекратить такие удары «в качестве добросовестной меры и шага к деэскалации на фоне напряженных мирных переговоров», рассказали источники FT.

«Если они готовы обсуждать какое-либо перемирие, даже временное, стоит посетить переговоры. Мы этого хотим», — сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорщики обсуждали отказ от обстрелов Киева и других городов страны во время встречи в ОАЭ. «Энергетика — основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь», — добавил он, поблагодарив Трампа.

Вооруженные силы РФ в январе регулярно атаковали объекты энергетики Украины, из-за чего во многих украинских городах, в том числе в Киеве, жители оказались без электричества и отопления.