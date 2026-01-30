USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Сколько продлится мораторий на удары? В Кремле ответили

14:16 683

В Кремле подтвердили, что глава США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять, согласился ли Путин с просьбой Трампа и о каких ударах идет речь.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина, чтобы Вооруженные силы РФ не обстреливали Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов.

«Там не просто холодно, а необычайно холодно, там рекордно холодно. Это очень большая проблема — плохая погода. По их словам, они никогда не испытывали такой холод», — заявил Трамп на заседании с представителями администрации президента США 29 января.

По словам Трампа, Путин согласился не обстреливать Киев и другие города в течение недели. «И я должен сказать, что это было очень мило с его стороны», — сказал президент США. Он не уточнил, в какой момент договорился с Путиным об этом.

Во время заседания Трамп отметил, что Россия и Украина добились большого прогресса в урегулировании конфликта, а сейчас обсуждается соглашение по территориям.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что чиновники в Украине узнали о том, что Россия согласилась прекратить удары, из заявления Трампа, не получали сигнала от Москвы и «пока не уверены в том, что прекращение огня вступило в силу».

Как пишет Financial Times, США и Украина на переговорах в Абу-Даби в минувшие выходные впервые обсудили идею установить прекращение огня по объектам энергетики. Идея США была в том, чтобы Украина и Россия договорились прекратить такие удары «в качестве добросовестной меры и шага к деэскалации на фоне напряженных мирных переговоров», рассказали источники FT.

«Если они готовы обсуждать какое-либо перемирие, даже временное, стоит посетить переговоры. Мы этого хотим», — сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорщики обсуждали отказ от обстрелов Киева и других городов страны во время встречи в ОАЭ. «Энергетика — основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь», — добавил он, поблагодарив Трампа.

Вооруженные силы РФ в январе регулярно атаковали объекты энергетики Украины, из-за чего во многих украинских городах, в том числе в Киеве, жители оказались без электричества и отопления.

Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 189
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 1670
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 1814
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности?
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности? За полчаса до жеребьевки
14:29 5753
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 767
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит обновлено 14:31
14:31 2790
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1996
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 2296
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 2064
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 2417
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5942

ЭТО ВАЖНО

Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 189
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 1670
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 1814
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности?
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности? За полчаса до жеребьевки
14:29 5753
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 767
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит обновлено 14:31
14:31 2790
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1996
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 2296
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 2064
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 2417
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться