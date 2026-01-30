Американский эсминец в израильском порту

В израильский порт Эйлат зашел американский эсминец Jack H. Lucas (DDG-125), сообщают израильские СМИ.

Jack H. Lucas – новейшая модификация Arleigh Burke Flight III, оснащенная усиленным набором вооружений и систем. Помимо прочего, этот эсминец вооружен зенитными ракетами и противоракетными системами (в том числе SM-3 – для перехвата баллистических ракет). Он также несет крылатые ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по наземным целям.

Сообщается, что прибытие эсминца в южный порт на побережье залива Акаба планировалось заранее и является частью сотрудничества между израильскими и американскими вооруженными силами.