Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

В Баку задержали наркоторговцев

Инара Рафикгызы
14:25

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело операцию в Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в результате принятых мер задержаны 41-летний Орхан Агамалы, его знакомый 37-летний Захид Алиев и 40-летний Махир Гасымов, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков. При обыске у них было обнаружено 34 килограмма 450 граммов различных наркотических средств.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении всех троих выбрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.

