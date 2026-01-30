USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Цены на золото обвалились

новость дополнена
14:32 583

Биржевые цены на золото обвалились на 9,8% после роста до нового рекордного максимума. На торгах 29 января апрельские фьючерсы на золото сначала взлетели до $5626,8 за унцию, что стало историческим рекордом, а затем упали до минимума $5126 за унцию.

В пятницу снижение цен на драгоценный металл продолжилось. По данным на 13:51 по Баку, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снижалась на 7,39% по сравнению с закрытием торгов в четверг — до $4959,56 за унцию.

Мартовский фьючерс на серебро теряет около 10% (от вчерашнего максимума $120).

Накануне драгметаллы установили новые ценовые максимумы - выше 5600 и 120 долларов за тройскую унцию. Рост стоимости драгметаллов начался в декабре 2025 года на фоне геополитической неопределенности.

Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 197
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 1676
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 1815
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности?
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности? За полчаса до жеребьевки
14:29 5756
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 770
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит обновлено 14:31
14:31 2790
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1997
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 2297
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 2064
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 2418
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5942

ЭТО ВАЖНО

Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 197
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 1676
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 1815
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности?
Кто достанется «Карабаху»: действующий победитель ЛЧ или чемпион Англии 99-летней давности? За полчаса до жеребьевки
14:29 5756
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 770
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит обновлено 14:31
14:31 2790
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1997
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 2297
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 2064
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 2418
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться