Биржевые цены на золото обвалились на 9,8% после роста до нового рекордного максимума. На торгах 29 января апрельские фьючерсы на золото сначала взлетели до $5626,8 за унцию, что стало историческим рекордом, а затем упали до минимума $5126 за унцию.

В пятницу снижение цен на драгоценный металл продолжилось. По данным на 13:51 по Баку, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снижалась на 7,39% по сравнению с закрытием торгов в четверг — до $4959,56 за унцию.

Мартовский фьючерс на серебро теряет около 10% (от вчерашнего максимума $120).

Накануне драгметаллы установили новые ценовые максимумы - выше 5600 и 120 долларов за тройскую унцию. Рост стоимости драгметаллов начался в декабре 2025 года на фоне геополитической неопределенности.