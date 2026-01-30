В Баку воздух прогреется до 17 градусов

Завтра, 31 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.