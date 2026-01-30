Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться

Жители дома, принадлежащего ООО Vesta Construction и расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Ширин Мирзаева, 38, провели акцию протеста, требуя защиты своих жилищных прав.
January 30, 2026
Как сообщили haqqin.az жители, строительство 16-этажного дома было начато еще в 2016 году в рамках пилотного проекта на месте старого двухэтажного здания. Однако, несмотря на многочисленные обещания, квартиры до сих пор не переданы законным владельцам, а строительные работы остаются незавершенными, поэтому они не могут заселиться в свои квартиры.
По утверждению жителей, застройщик неоднократно продавал одни и те же квартиры нескольким лицам, что привело к причинению гражданам особо крупного материального ущерба. В обращении подчеркивается, что действия руководства компании содержат признаки мошенничества, предусмотренного статьями 178.3 и 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана.
«Застройщик обманул более ста человека. Мы все приобрели квартиры у Джейхуна Алиева, но позже нам сообщили, что его задержали, затем отпустили, и в настоящее время неизвестно, где он находится. Мы уже обращались во многие исполнительные органы и соответствующие инстанции, однако никто не хочет нам помогать. Мы отдали последние деньги, чтобы приобрести эти квартиры. Уже десять лет мы вынуждены жить в съемном жилье за свой счет или у родственников, и неизвестно, сколько это еще будет продолжаться»,— отметил один из пострадавших Нияз Мамедов.
Пострадавшие требуют либо передачи квартир, либо выплаты компенсации в размере 3500 манатов за квадратный метр. Они просят Исполнительную власть Низаминского района и другие государственные структуры взять ситуацию под личный контроль, обеспечить объективное расследование и восстановление нарушенных прав.
В Исполнительной власти Низаминского района сообщили haqqin.az, что в 2016 году соответствующим распоряжением главы ИВ в рамках пилотного проекта земельный участок, расположенный в 2535-м квартале на пересечении улиц Ш. Мирзаева и М. Аббасова, где находились жилые и нежилые здания с истекшим сроком эксплуатации, был передан в аренду ООО Vesta Construction для проектирования и строительства на их месте многоэтажных жилых домов и нежилых объектов.
«Согласно распоряжению, на компанию были возложены обязательства по сносу существующих строений, выплате необходимых средств для временного размещения переселяемых жителей в арендованных квартирах до завершения строительства, а также предоставлению им соответствующих квартир в новых жилых домах. Указанные вопросы должны были быть решены на основе взаимного согласия и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако Vesta Construction не выполнило обязательства, вытекающие из договоров, заключенных как с переселенными жителями, так и с гражданами, которые впоследствии приобрели квартиры в жилом комплексе за счет личных средств, в частности по блоку D. В связи с этим граждане неоднократно принимались в Исполнительной власти Низаминского района», — отметили в ИВ.
В управлении подчеркнули, что по обращениям жителей руководство компании неоднократно приглашалось в ИВ, где ему выносились предупреждения и давались поручения в кратчайшие сроки устранить имеющиеся проблемы. Однако решение указанных вопросов в полном объеме обеспечено не было.
«Кроме того, по фактам неисполнения договорных обязательств и продажи одной и той же квартиры нескольким лицам на основании коллективного обращения потерпевших граждан в Низаминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному делу продолжаются следственные мероприятия. В течение последнего месяца по инициативе исполнительной власти Vesta Construction обеспечило выплату арендной платы за съемное жилье. Решение данного вопроса находится на нашем постоянном контроле», — подчеркнули в ИВ.