Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться

Как сообщили haqqin.az жители, строительство 16-этажного дома было начато еще в 2016 году в рамках пилотного проекта на месте старого двухэтажного здания. Однако, несмотря на многочисленные обещания, квартиры до сих пор не переданы законным владельцам, а строительные работы остаются незавершенными, поэтому они не могут заселиться в свои квартиры.

По утверждению жителей, застройщик неоднократно продавал одни и те же квартиры нескольким лицам, что привело к причинению гражданам особо крупного материального ущерба. В обращении подчеркивается, что действия руководства компании содержат признаки мошенничества, предусмотренного статьями 178.3 и 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана.

«Застройщик обманул более ста человека. Мы все приобрели квартиры у Джейхуна Алиева, но позже нам сообщили, что его задержали, затем отпустили, и в настоящее время неизвестно, где он находится. Мы уже обращались во многие исполнительные органы и соответствующие инстанции, однако никто не хочет нам помогать. Мы отдали последние деньги, чтобы приобрести эти квартиры. Уже десять лет мы вынуждены жить в съемном жилье за свой счет или у родственников, и неизвестно, сколько это еще будет продолжаться»,— отметил один из пострадавших Нияз Мамедов.