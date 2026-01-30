В США уверены в компромиссе между Москвой и Киевом за пару дней

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Россия и Украина могут вскоре достичь компромисса по территориальному вопросу, а ситуация может проясниться в ближайшие дни или недели.

«[Спецпосланник президента США] Стивен Уиткофф заявил, что все сводится к одной проблеме, а именно к территории. Я думаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», – сказал Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

1 февраля в Абу-Даби планируется встреча российских и украинских делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский при этом не исключил, что дата может быть изменена.

Перед этим прошли трехсторонние консультации России, Украины и США 23–24 января в Абу-Даби. Комментируя их итоги, Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности.

«Мы не отдадим россиянам Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула «стоим, где стоим», – сказал он, добавив, что окончательных решений по территориям пока нет.

В Кремле же подчеркивали, что вопросы территорий принципиально важны для России, а ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем российских сил.