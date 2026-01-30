USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

В Польше создают систему борьбы с дронами

15:11 297

В пятницу в Польше подписали контракт на разработку и поставку новейшей антидронной системы San, которая будет использоваться в рамках системы «Восточный щит». Об этом сообщило польское агентство PAP.

Церемония подписания состоялась на предприятии PIT-Radwar в Кобылке под Варшавой с участием премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Контракт заключили польское Агентство вооружений и консорциум, в который вошли Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), компания APS и норвежский оборонный гигант Kongsberg.

Проект рассчитан на быструю реализацию, программу планируют завершить за два года. По неофициальным данным, стоимость контракта составляет около 15 млрд злотых (примерно 3,6 млрд евро).

Премьер-министр Дональд Туск назвал это событие историческим, подчеркнув, что система San станет ключевым элементом инициативы «Восточный щит».

«Мы имеем дело с абсолютным прорывом в вопросе эффективной, действенной обороны восточной границы Польши, Европы и НАТО, и это в самом чувствительном элементе, которым является противовоздушная оборона, прежде всего оборона от современных техник агрессии», – заявил Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что для Польши принципиально важно, чтобы «Восточный щит» надежно защищал небо от новейших угроз, а привлечение норвежского опыта через компанию Kongsberg гарантирует высочайший уровень технологий.

San – это комплексная многоуровневая система защиты, в состав которой войдут 30-мм пушки, использующие программируемые боеприпасы, недорогие высокоточные ракеты APKWS, дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских БПЛА в воздухе, и сенсоры, позволяющие видеть цели, которые «прячутся» от РЭБ.

Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
16:23 235
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 2058
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7618
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 5484
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 848
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности обновлено 15:24
15:24 8001
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 1560
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 2888
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 2257
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 1198
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит дополнено; обновлено 15:23
15:23 3435

ЭТО ВАЖНО

Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
16:23 235
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 2058
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7618
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 5484
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 848
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности обновлено 15:24
15:24 8001
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 1560
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 2888
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 2257
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 1198
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит дополнено; обновлено 15:23
15:23 3435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться