Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?

По данным источников в Сомали, на которые ссылается базирующийся в Лондоне сайт Middle East Eye, в среду Турция разместила в Могадишо три истребителя F-16. Сообщается, что в рамках подготовки к их развертыванию Анкара построила в столице Сомали несколько объектов инфраструктуры.
Источники отмечают, что за несколько дней до прибытия самолетов турецкие инженеры работали в международном аэропорту Могадишо. Анализ спутниковых снимков указывает на то, что с сентября на территории аэропорта были возведены несколько новых ангаров. Открытые данные также свидетельствуют, что в течение последних десяти дней несколько турецких грузовых самолетов выполняли рейсы в Могадишо. Предполагается, что ими доставлялись запасные части и боеприпасы для F-16.
Размещение истребителей рассматривается как один из предварительных шагов в рамках планов Анкары по разведке нефтегазовых ресурсов Сомали. Согласно имеющейся информации, турецкие суда должны начать буровые работы у побережья Сомали до конца текущего года. Параллельно на севере Могадишо находится на стадии планирования проект космодрома.
Министерство обороны Турции не выступало с отдельным заявлением по поводу размещения F-16, однако официальный представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк в четверг на еженедельном брифинге подтвердил наличие турецких ВВС в Сомали. По его словам, турецкие Военно-воздушные силы и размещенная в стране совместная сомалийско-турецкая группа специального назначения оказывают Могадишо помощь в борьбе с терроризмом в рамках военной поддержки, подготовки и консультационной деятельности.
Анкара на протяжении многих лет оказывает поддержку Сомали в противостоянии группировке «Аш-Шабаб», которая контролирует часть территории страны. В то же время признание Израилем самопровозглашенного Сомалиленда в начале месяца и рост напряженности в районе Африканского Рога, по оценкам наблюдателей, усилили значение турецкого присутствия в Сомали. В заявлении, опубликованном по итогам первого в 2026 году заседания Совета национальной безопасности Турции, отдельно подчеркивалась приверженность территориальной целостности Сомали.
В тот же день, когда в Анкаре проходило заседание Совета национальной безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правительство Сомали единогласно объявило бригадного генерала Ибрагима Мохаммеда Махмуда новым командующим Национальной армией Сомали. Он известен тем, что в течение пяти лет обучался в Военной академии в Анкаре, а затем получил степень магистра в одном из турецких университетов.
Ранее Анкара уже поставляла Сомали вооружения и технику. В июне, как сообщал haqqin.az, в Могадишо были направлены три ударных вертолета T129 Atak. Кроме того, в феврале 2024 года в рамках двустороннего оборонного соглашения Турция передала сомалийскому флоту два многоцелевых вертолета. Документ предусматривает также содействие Анкары в создании военно-морских сил Сомали.
С 2011 года Турция вложила в Сомали значительные инвестиции. В Могадишо была открыта крупнейшая турецкая дипломатическая миссия за рубежом, а объем гуманитарной помощи стране, пострадавшей от засухи, превысил 1 млрд долларов. Турция располагает в Могадишо крупной военной базой, а международный аэропорт города управляется турецкими компаниями. Помимо этого, турецкие военные проводят подготовку сомалийских военнослужащих как на территории Турции, так и на базе TURKSOM в Могадишо.