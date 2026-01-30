Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?

По данным источников в Сомали, на которые ссылается базирующийся в Лондоне сайт Middle East Eye, в среду Турция разместила в Могадишо три истребителя F-16. Сообщается, что в рамках подготовки к их развертыванию Анкара построила в столице Сомали несколько объектов инфраструктуры.

Источники отмечают, что за несколько дней до прибытия самолетов турецкие инженеры работали в международном аэропорту Могадишо. Анализ спутниковых снимков указывает на то, что с сентября на территории аэропорта были возведены несколько новых ангаров. Открытые данные также свидетельствуют, что в течение последних десяти дней несколько турецких грузовых самолетов выполняли рейсы в Могадишо. Предполагается, что ими доставлялись запасные части и боеприпасы для F-16.

Размещение истребителей рассматривается как один из предварительных шагов в рамках планов Анкары по разведке нефтегазовых ресурсов Сомали. Согласно имеющейся информации, турецкие суда должны начать буровые работы у побережья Сомали до конца текущего года. Параллельно на севере Могадишо находится на стадии планирования проект космодрома.

Министерство обороны Турции не выступало с отдельным заявлением по поводу размещения F-16, однако официальный представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк в четверг на еженедельном брифинге подтвердил наличие турецких ВВС в Сомали. По его словам, турецкие Военно-воздушные силы и размещенная в стране совместная сомалийско-турецкая группа специального назначения оказывают Могадишо помощь в борьбе с терроризмом в рамках военной поддержки, подготовки и консультационной деятельности.