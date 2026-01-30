Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»

США все еще активно готовятся (либо имитируют) к широкомасштабным военным операциям против Ирана. И в случае, если все же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет решение об ударе, участие Израиля в войне станет неизбежным. Поскольку в свою очередь исламская республика угрожает асимметричными ракетными ударами по еврейскому государству. Еще прошлым летом Израиль предпринял самостоятельные военные действия, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты. Спустя 12 дней к операции присоединились США, нанеся удары тяжелыми стратегическими бомбардировщиками по ядерным объектам под землей. В ходе 12‑дневной войны Израиля против Ирана локомотивом подрывной работы внутри страны были внедренные в страну агенты «Моссада». Именно израильские агенты управляли дронами, которые наносили удары по системам ПВО, ракетным установкам и домам высокопоставленных представителей военной элиты. Один из этих агентов впервые рассказал израильскому телевидению, как именно уничтожалась баллистическая установка.

Речь идет о гражданине Ирана, сотрудничавшем с «Моссадом» над созданием оружейной системы для ликвидации пусковой установки баллистических ракет, нацеленной на Израиль. В ночь с 12 на 13 июня 2025 года он выполнил миссию, которую позже описал в интервью Илане Даян в программе «Увда» на 12‑м канале. Еще до начала воздушных ударов «Моссад» снабдил своих агентов высокоточным оружием — ракетами Spike NLOS, предназначенными для уничтожения зенитных комплексов и других целей. Эти ракеты были тайно ввезены в Иран в разобранном виде, собраны на месте и приведены в боевую готовность. Кроме того, стало известно, что «Моссад» создал на территории Ирана множество скрытых мастерских для сборки дронов‑камикадзе. Агент, известный под псевдонимом «Араш», участвовал в операции в самом начале израильско‑иранской войны — вскоре после старта военной кампании Армии обороны Израиля «Восходящий лев». Он называл себя «глазами Моссада». Араш подчеркнул, что все время поддерживал связь со штаб‑квартирой «Моссада» в Тель‑Авиве. «Наша задача заключалась в том, чтобы взять особое оружие, собрать все компоненты и подготовить его к запуску», — рассказал Араш. По его словам, во время обучения в Израиле он мог собрать систему менее чем за час, а в Иране на это уходило около часа сорока минут. Он добавил, что однажды был вынужден прервать работу, заметив приближающиеся автомобили. «Я ничего не знал о нашей цели, просто… мы получили координаты», — сказал он.

«Все было готово. Чтобы завершить работу, мне оставалось только нажать на кнопку и уйти. Мы находились в машине с пусковой установкой и ракетами. Маскировка была отличной, все идеально — никто не мог нас опознать. Потом была напряженная поездка к цели и долгое ожидание. Приказ на запуск я получил лишь спустя два часа. Это было ужасно. Я сильно переживал», — признается агент «Моссада». В сообщении отмечалось, что миссия начала действовать с трех часов ночи. «У нас был всего один шанс на запуск. Я сказал: «Хорошо, давайте сделаем это». Когда мы запустили ракеты, в них была встроена камера, и я видел нашу цель — пусковую установку, готовую к запуску баллистических ракет по Израилю. Мы уничтожили ее», — рассказал он. Араш отметил, что сразу сообщил в штаб‑квартиру, что он и его команда «выполнили свою работу». «Да, вы это сделали», — ответили ему. Он признался, что в тот момент ему хотелось закричать: «Да, мы это сделали!» «Мы хотели отпраздновать прямо там, но должны были держать все под контролем. Нужно было все организовать и благополучно вернуться в убежище», — пояснил он.