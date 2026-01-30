USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Скандал в Шеки: бизнесмен хотел подставить оппонентов

Инара Рафикгызы
16:19 372

В Азербайджане бизнесмен пытался подбросить наркотики матери и сыну, с которыми находился в конфликте.

Как сообщает haqqin.az, в ходе расследования уголовного дела, проводимого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, установлено, что директор ООО Azəri Koperasiyası, известный бизнесмен Тегеран Лятифов, намеревался добиться ареста находящихся с ним в конфликте Севиль Салимовой и ее сына Васифа Салимова путем представления ложных доказательств.

С этой целью он направил своих знакомых — Ильхама Вахаблы, Ниджата Гулиева и Гачая Мамедова — в Баку, где они приобрели у жителя поселка Шувелян Эмира Мустафаева крупную партию марихуаны. Планировалось доставить наркотическое средство в город Шеки и подбросить его в автомобиль Васифа Салимова.

Однако противоположная сторона, узнав о готовящейся провокации, своевременно обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий и расследования, проведенного в Генеральной прокуратуре, указанные противоправные действия были доказаны. Тегеран Лятифов и другие причастные лица были задержаны.

В их отношении выдвинуты обвинения по статьям 234.4.3 и 234.4.1 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере), а также по статье 296.2 (создание искусственных доказательств обвинения лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
16:23 243
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 2067
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7619
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 5489
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 851
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности обновлено 15:24
15:24 8007
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 1563
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 2889
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 2257
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 1198
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит дополнено; обновлено 15:23
15:23 3437

ЭТО ВАЖНО

Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС
16:23 243
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 2067
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7619
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 5489
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 851
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности
«Карабаху» в Лиге чемпионов достался чемпион Англии 99-летней давности обновлено 15:24
15:24 8007
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться
Стройкомпания обманула более 100 человек: уже 10 лет люди вынуждены скитаться фото; ВИДЕО
14:56 1563
Гражданин! Не промахнись мимо урны!
Гражданин! Не промахнись мимо урны! видео
14:00 2889
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:36 2257
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
Договорились: курды вливаются в новую Сирию
13:59 1198
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит
Зеленский о перемирии: Если Россия не ударит, Украина не ответит дополнено; обновлено 15:23
15:23 3437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться