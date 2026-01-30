Скандал в Шеки: бизнесмен хотел подставить оппонентов

В Азербайджане бизнесмен пытался подбросить наркотики матери и сыну, с которыми находился в конфликте.

Как сообщает haqqin.az, в ходе расследования уголовного дела, проводимого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, установлено, что директор ООО Azəri Koperasiyası, известный бизнесмен Тегеран Лятифов, намеревался добиться ареста находящихся с ним в конфликте Севиль Салимовой и ее сына Васифа Салимова путем представления ложных доказательств.

С этой целью он направил своих знакомых — Ильхама Вахаблы, Ниджата Гулиева и Гачая Мамедова — в Баку, где они приобрели у жителя поселка Шувелян Эмира Мустафаева крупную партию марихуаны. Планировалось доставить наркотическое средство в город Шеки и подбросить его в автомобиль Васифа Салимова.

Однако противоположная сторона, узнав о готовящейся провокации, своевременно обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий и расследования, проведенного в Генеральной прокуратуре, указанные противоправные действия были доказаны. Тегеран Лятифов и другие причастные лица были задержаны.

В их отношении выдвинуты обвинения по статьям 234.4.3 и 234.4.1 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере), а также по статье 296.2 (создание искусственных доказательств обвинения лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.