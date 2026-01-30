Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка). Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

Президент США заявил, что у него «нет сомнений» в том, что Уорш станет «одним из великих председателей ФРС, возможно, лучшим».

Уорш входил в Совет управляющих центрального банка США с 2006 по 2011 год и ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. О том, что он рассматривается президентом как основной кандидат, ранее писал Bloomberg. Среди других кандидатов издание называло директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, члена совета ФРС Кристофера Уоллера и исполнительного директора BlackRock Inc. Рика Ридера.

Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат США. В таком случае на посту главы ФРС он сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий должен был истечь в мае.

В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что главным кандидатом на пост председателя ФРС считается Хассетт. Однако позже Трамп заявил, что уход того с нынешней должности является «серьезной проблемой».

В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Президент критиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. В конце месяца ФРС сохранила ее на уровне 3,5–3,75% годовых, а на предшествующем заседании — снизила на 25 б.п.

Трамп назначил Пауэлла председателем ФРС во время своего первого президентского срока. Несмотря на истечение полномочий в мае 2026 года, он будет входить в состав совета управляющих регулятора до января 2028-го.