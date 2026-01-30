Впервые в истории: население США может сократиться

Соединенные Штаты могут впервые в своей истории столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков Американского института предпринимательства и Брукингского института.

Американское Бюро переписи населения ранее прогнозировало, что рост численности населения США прекратится к 2080 году, а к началу XXII века начнется его снижение. Однако опрошенные агентством Bloomberg эксперты полагают, что этот рубеж может быть пройден значительно раньше – возможно, уже в 2026 году.

Демографы отмечают, что с момента проведения первой переписи населения в США в 1790 году сокращения численности жителей страны зафиксировано не было. В то же время данные Бюро переписи указывают на единственный эпизод спада – в 1918 году, на фоне пандемии испанского гриппа и Первой мировой войны.

Традиционно рост численности населения США обеспечивался за счет притока трудовых мигрантов. Однако уже в текущем году, в том числе на фоне миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, население страны может впервые реально сократиться – более чем на 400 тыс. человек, предупреждают эксперты.

Как отмечает Bloomberg, чистая миграция – разница между прибывшими и выбывшими – перестает компенсировать снижение рождаемости и рост смертности, обусловленные старением населения. В этих условиях ужесточение иммиграционной политики лишь приближает момент, когда численность населения сначала стабилизируется, а затем начнет сокращаться.

Сокращение населения напрямую отражается на состоянии экономики, указывает агентство, приводя в пример другие страны. Так, в 2025 году в Китае был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с момента основания КНР в 1949 году. Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2010 году, после чего его длительное сокращение стало фактором замедления экономического роста. Демографический спад в Европе также рассматривается как один из элементов экономического кризиса.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила изданию, что в США «нет недостатка в квалифицированных кадрах и специалистах, способных расширить нашу рабочую силу». По ее словам, программа администрации по созданию рабочих мест для американцев отражает приверженность использованию «нераскрытого потенциала» при одновременном соблюдении иммиграционного законодательства.

Согласно последней переписи, за год к 1 июля 2025 года численность населения США увеличилась лишь на 0,5%, или на 1,8 млн человек – это минимальный показатель с начала пандемии. Основной причиной замедления роста стало резкое сокращение чистой миграции – с пиковых 2,7 млн человек в год по состоянию на июль 2024 года до 1,3 млн, пишет Bloomberg.

За тот же период число рождений превысило число смертей на 519 тыс. человек, однако этот показатель продолжает снижаться. По прогнозу Бюджетного управления Конгресса, к 2030 году естественный прирост может полностью исчезнуть, и в случае необходимости увеличения численности населения США окажутся полностью зависимы от иммиграции.