Черногория о выдаче виз азербайджанцам

Граждане Азербайджана могут подать документы на получение визы в Черногории через офис посольства этой страны в Турции, функционирующий в Баку, заявили в МИД Черногории.

Отметим, что с 15 января 2026 года для граждан Азербайджана введен визовый режим при поездках в Черногорию. Решение связано с перспективами вступления страны в Европейский союз.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется расширение сотрудничества с компанией VFS Global. В рамках этого процесса визовые центры компании в Азербайджане будут задействованы в приеме документов на получение виз в Черногорию.

Для поездок в эту страну балканского региона предусмотрены два типа виз:

Краткосрочная виза (типа C) - выдается для транзита или кратковременного пребывания на территории страны сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода;

Долгосрочная виза (типа D) - предназначена для пребывания в стране более 90 дней, но не более 6 месяцев, начиная с даты первого въезда.

В МИД Черногории уточнили, что заявления на визу типа C необходимо подавать не позднее чем за 15 дней до поездки, а на визу типа D - не позднее чем за 60 дней.

Решение по визовому заявлению принимается в течение 10 дней с момента подачи документов. В случае необходимости дополнительного рассмотрения срок может быть продлен до 30 дней, а при запросе дополнительных документов - до 60 дней.

