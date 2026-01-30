Казахстан выдаст России критика Кадырова

Генеральная прокуратура Казахстана 30 января удовлетворила экстрадиционный запрос России о выдаче чеченского оппозиционера и активиста Мансура Мовлаева. Об этом сообщил в Facebook адвокат Мовлаева Мурат Адам. Казахстанское ведомство поручило Комитету уголовно-исполнительной системы МВД республики передать Мовлаева российским властям не позднее чем через 30 суток после вступления решения в законную силу. Постановление подписал заместитель генерального прокурора Казахстана Асхат Жумагали.

Защита считает решение незаконным, поскольку 11 февраля 2026 года должно состояться предварительное слушание по обжалованию отказа в предоставлении Мовлаеву статуса беженца. По словам представителей группы поддержки активиста, Генпрокуратура не имела права выносить решение о выдаче, пока идут судебные разбирательства по убежищу. Они призвали журналистов, общественников и спецдокладчиков ООН вмешаться в ситуацию, предупредив, что в России Мовлаева могут убить.

29-летний Мансур Мовлаев — чеченский оппозиционный активист, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова. В 2020 году его приговорили к трем годам колонии по обвинению в распространении наркотиков, которое он считает сфабрикованным. В 2022 году Мовлаев вышел по условно-досрочному освобождению, но вскоре его похитили силовики в Чечне и удерживали в одной из секретных тюрем. Активисту удалось сбежать, после чего он по поддельному паспорту перебрался в Кыргызстан.

В Кыргызстане Мовлаева задержали за незаконное пересечение границы и в ноябре 2023 года приговорили к шести месяцам заключения с последующим выдворением. В суде активист сам просил приговорить его к максимальному сроку, опасаясь депортации в Россию. После освобождения он самостоятельно покинул Кыргызстан и около полутора лет прожил в Казахстане. В октябре 2024 года Мовлаев сообщил о похищении в Чечне своих братьев Зелимхана и Хамзата.

В мае 2025 года казахстанская полиция задержала Мовлаева в Алматы по розыскному заданию из России, где ему предъявлены обвинения в вымогательстве и экстремизме. Суд отправил активиста под экстрадиционный арест на 40 суток — об этой мере пресечения просили сам Мовлаев и его адвокаты, опасавшиеся за его безопасность на свободе. 21 мая он получил статус лица, ищущего убежище в Казахстане, что давало временную защиту от экстрадиции. В декабре 2025 года Мовлаев подал запрос на получение политического убежища, однако казахстанские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца.