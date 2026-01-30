USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:22 1399

В 1/16 финала Лиги чемпионов «Карабаху» достался английский «Ньюкасл». 17 или 18 февраля чемпион Азербайджана примет соперника на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а 24 или 25 февраля сыграет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главному тренеру «Карабаха» эта арена знакома. Более 20 лет тому назад, 30 марта 2005 года, сборная Азербайджана играла на стадионе «Ньюкасла» против Англии в отборочном турнире чемпионата мира-2006. Гурбан Гурбанов вышел на поле в стартовом составе и на 7-й минуте при счете 0:0 имел хороший шанс вывести нашу команду вперед, но пробил чуть неточно.

Сборная Англии, за которую играли такие звезды, как Бекхэм, Джеррард, Оуэн, Руни, Терри, Лэмпард и другие, победила команду Карлоса Альберто Торреса со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме.

Спустя 20 лет Гурбан Гурбанов вновь приедет на «Сент-Джеймс Парк», а его «Карабах» постарается впервые не проиграть на Туманном Альбионе.

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 113
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6583
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1181
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6629
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1400
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1104
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 692
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1344
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3028
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1643

