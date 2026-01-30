Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает

В 1/16 финала Лиги чемпионов «Карабаху» достался английский «Ньюкасл». 17 или 18 февраля чемпион Азербайджана примет соперника на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а 24 или 25 февраля сыграет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Главному тренеру «Карабаха» эта арена знакома. Более 20 лет тому назад, 30 марта 2005 года, сборная Азербайджана играла на стадионе «Ньюкасла» против Англии в отборочном турнире чемпионата мира-2006. Гурбан Гурбанов вышел на поле в стартовом составе и на 7-й минуте при счете 0:0 имел хороший шанс вывести нашу команду вперед, но пробил чуть неточно.
30 марта 2005 года. Ньюкасл. Англия - Азербайджан (0:2). Гурбан Гурбанов выходит к воротам pic.twitter.com/C1zjO0K9kq— Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) January 30, 2026
Сборная Англии, за которую играли такие звезды, как Бекхэм, Джеррард, Оуэн, Руни, Терри, Лэмпард и другие, победила команду Карлоса Альберто Торреса со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме.
Спустя 20 лет Гурбан Гурбанов вновь приедет на «Сент-Джеймс Парк», а его «Карабах» постарается впервые не проиграть на Туманном Альбионе.