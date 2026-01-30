Россия хочет в Зангезурский коридор

Россия подтверждает готовность изучить возможные варианты подключения к проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Правительство рассматривает все запросы Еревана. Эти обращения оперативно прорабатываются нашими профильными ведомствами. Что касается «Маршрута Трампа» (проект TRIPP — ред.), то мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты присоединения к этому проекту, в том числе уникальность экспертизы Российских железных дорог. Вероятно, прежде всего необходимо ознакомиться с деталями реализации и функционирования этой инициативы. Насколько мы понимаем, она находится на начальной стадии. Наше предложение, адресованное Еревану и предусматривающее проведение консультаций с участием всех заинтересованных сторон, остается в силе», — отметила представитель МИД России.