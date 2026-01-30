USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Россия хочет в Зангезурский коридор

17:28 1182

Россия подтверждает готовность изучить возможные варианты подключения к проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правительство рассматривает все запросы Еревана. Эти обращения оперативно прорабатываются нашими профильными ведомствами. Что касается «Маршрута Трампа» (проект TRIPP — ред.), то мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты присоединения к этому проекту, в том числе уникальность экспертизы Российских железных дорог. Вероятно, прежде всего необходимо ознакомиться с деталями реализации и функционирования этой инициативы. Насколько мы понимаем, она находится на начальной стадии. Наше предложение, адресованное Еревану и предусматривающее проведение консультаций с участием всех заинтересованных сторон, остается в силе», — отметила представитель МИД России.

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 115
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6583
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1184
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6629
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1402
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1106
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 692
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1345
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3030
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1643

ЭТО ВАЖНО

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 115
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6583
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1184
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6629
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1402
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1106
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 692
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1345
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3030
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться