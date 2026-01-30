USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Энергопомощь для Украины застряла в Вашингтоне

17:41 309

США до сих пор не перечислили Украине обещанные $250 млн на восстановление энергетической инфраструктуры, несмотря на сохраняющиеся холода, передает Reuters со ссылкой на источники.

Средства планировалось направить на закупку сжиженного природного газа и восстановление поврежденных в ходе российских атак объектов энергетической инфраструктуры. Однако после того как в начале 2025 года администрация Дональда Трампа свернула деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), часть финансирования оказалась в «подвешенном состоянии».

Как отмечают источники, задержка связана с «бюрократической неразберихой» и внутренними разногласиями в администрации США и не рассматривается как инструмент давления на Украину.

По информации агентства, украинские официальные лица стараются не выносить этот вопрос в публичную плоскость, опасаясь возможной негативной реакции со стороны Вашингтона. В посольстве Украины в США заявили, что обе стороны ежедневно работают над укреплением устойчивости украинской энергосистемы.

Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность у американских и европейских чиновников, с которыми пообщалось агентство Reuters.

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 115
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6583
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1185
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6630
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1404
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1107
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 693
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1346
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3032
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1644

ЭТО ВАЖНО

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 115
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6583
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1185
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6630
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1404
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1107
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 693
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1346
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3032
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться