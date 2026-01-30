Энергопомощь для Украины застряла в Вашингтоне

США до сих пор не перечислили Украине обещанные $250 млн на восстановление энергетической инфраструктуры, несмотря на сохраняющиеся холода, передает Reuters со ссылкой на источники.

Средства планировалось направить на закупку сжиженного природного газа и восстановление поврежденных в ходе российских атак объектов энергетической инфраструктуры. Однако после того как в начале 2025 года администрация Дональда Трампа свернула деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), часть финансирования оказалась в «подвешенном состоянии».

Как отмечают источники, задержка связана с «бюрократической неразберихой» и внутренними разногласиями в администрации США и не рассматривается как инструмент давления на Украину.

По информации агентства, украинские официальные лица стараются не выносить этот вопрос в публичную плоскость, опасаясь возможной негативной реакции со стороны Вашингтона. В посольстве Украины в США заявили, что обе стороны ежедневно работают над укреплением устойчивости украинской энергосистемы.

Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность у американских и европейских чиновников, с которыми пообщалось агентство Reuters.