Власти США взялись за WhatsApp

Министерство торговли США инициировало расследование в отношении мессенджера WhatsApp на фоне утверждений о том, что отдельные сотрудники компании могли получать доступ к пользовательским чатам, несмотря на заявленные гарантии конфиденциальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы, находящиеся в его распоряжении.

По информации агентства, ряд подрядчиков Meta Platforms, владеющей WhatsApp, утверждали, что сотрудники корпорации имели доступ к переписке пользователей в мессенджере. Эти заявления вступают в противоречие с официальной позицией компании, согласно которой в WhatsApp применяется сквозное шифрование и доступ к сообщениям имеют исключительно участники чатов. После появления информации о расследовании в Meta вновь подтвердили эту позицию и назвали утверждения подрядчиков «невозможными».

Как сообщают источники агентства, проверка проводится Управлением промышленности и безопасности Министерства торговли США. Расследование было начато в 2025 году и по состоянию на январь текущего года продолжается. Его нынешний статус не раскрывается.

Кроме того, несколько дней назад международная группа истцов подала иск против Meta в американский суд, обвинив компанию в том же – в возможности доступа ее сотрудников к сообщениям пользователей в мессенджере.