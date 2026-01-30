USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Власти США взялись за WhatsApp

17:56 381

Министерство торговли США инициировало расследование в отношении мессенджера WhatsApp на фоне утверждений о том, что отдельные сотрудники компании могли получать доступ к пользовательским чатам, несмотря на заявленные гарантии конфиденциальности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы, находящиеся в его распоряжении.

По информации агентства, ряд подрядчиков Meta Platforms, владеющей WhatsApp, утверждали, что сотрудники корпорации имели доступ к переписке пользователей в мессенджере. Эти заявления вступают в противоречие с официальной позицией компании, согласно которой в WhatsApp применяется сквозное шифрование и доступ к сообщениям имеют исключительно участники чатов. После появления информации о расследовании в Meta вновь подтвердили эту позицию и назвали утверждения подрядчиков «невозможными».

Как сообщают источники агентства, проверка проводится Управлением промышленности и безопасности Министерства торговли США. Расследование было начато в 2025 году и по состоянию на январь текущего года продолжается. Его нынешний статус не раскрывается.

Кроме того, несколько дней назад международная группа истцов подала иск против Meta в американский суд, обвинив компанию в том же – в возможности доступа ее сотрудников к сообщениям пользователей в мессенджере.

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 116
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6584
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1187
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6630
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1406
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1109
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 694
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1347
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3034
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1644

ЭТО ВАЖНО

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 116
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6584
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1187
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6630
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1406
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1109
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 694
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1347
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3034
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться