Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год

18:08 116

Экономический совет Азербайджана обсудил итоги социально-экономического развития страны в 2025 году и план деятельности на текущий год. Как сообщили в Кабинете Министров, заседание Совета прошло под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

В повестку заседания также вошли вопросы, вытекающие из интервью президента Ильхама Алиева местным телеканалам от 5 января 2026 года, отчет о мониторинге и оценке реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы и I Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные территории за 2025 год.

Кроме того, были рассмотрены презентация Рабочей группы по устранению препятствий для предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды, отчет о деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2025-й и его план на 2026 год, а также ряд других актуальных вопросов.

С докладами по пунктам повестки дня выступили помощник президента Азербайджана Натиг Амиров и исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы. В обсуждениях приняли участие члены Экономического совета, а также министр юстиции Фарид Ахмедов. 

По итогам заседания с учетом высказанных мнений и предложений приняты решения и даны поручения профильным государственным органам.

