Эмин Амруллаев собрал учителей: обсуждалось качество образования

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился в Центрально-Аранском региональном управлении образования с группой ведущих работников образования из Евлахского, Уджарского, Мингячевирского, Гёйчайского, Агдашского, Кюрдамирского и Зардабского районов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встречи обсуждались вопросы улучшения образовательной среды в средних школах, повышения качества образования и эффективности управления, совершенствования педагогического процесса. В своем выступлении министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что формирование здоровой и безопасной образовательной среды в школах является одним из главных приоритетов. Министр подчеркнул, что постепенное устранение существующих проблем в образовательных учреждениях оказывает прямое влияние на общее развитие регионов, улучшение качественных показателей образования и повышение успеваемости учащихся.

На встрече особое внимание было уделено организации образования в начальных школах и проблемам, выявленным на данном этапе. Эмин Амруллаев отметил, что начальное образование играет основополагающую роль для всех уровней образования. Министр заявил, что своевременное устранение трудностей в этой области имеет большое значение с точки зрения будущих результатов обучения. Эмин Амруллаев подчеркнул важность применения современных педагогических подходов и расширения использования в учебном процессе методов, ориентированных на учащегося, а также подходов, способствующих формированию критического мышления и навыков сотрудничества. При этом он отметил, что проектное обучение позволяет ученикам применять свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях, что повышает мотивацию к обучению.