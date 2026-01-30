USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эмин Амруллаев собрал учителей: обсуждалось качество образования

18:10 367

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился в Центрально-Аранском региональном управлении образования с группой ведущих работников образования из Евлахского, Уджарского, Мингячевирского, Гёйчайского, Агдашского, Кюрдамирского и Зардабского районов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встречи обсуждались вопросы улучшения образовательной среды в средних школах, повышения качества образования и эффективности управления, совершенствования педагогического процесса.

В своем выступлении министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что формирование здоровой и безопасной образовательной среды в школах является одним из главных приоритетов. Министр подчеркнул, что постепенное устранение существующих проблем в образовательных учреждениях оказывает прямое влияние на общее развитие регионов, улучшение качественных показателей образования и повышение успеваемости учащихся.

На встрече особое внимание было уделено организации образования в начальных школах и проблемам, выявленным на данном этапе. Эмин Амруллаев отметил, что начальное образование играет основополагающую роль для всех уровней образования. Министр заявил, что своевременное устранение трудностей в этой области имеет большое значение с точки зрения будущих результатов обучения.

Эмин Амруллаев подчеркнул важность применения современных педагогических подходов и расширения использования в учебном процессе методов, ориентированных на учащегося, а также подходов, способствующих формированию критического мышления и навыков сотрудничества. При этом он отметил, что проектное обучение позволяет ученикам применять свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях, что повышает мотивацию к обучению.

В ходе встречи были также затронуты вопросы содержания учебников, подготовленных для учащихся, и их использования в учебном процессе. Министр отметил важность учебников, способствующих развитию у учащихся навыков понимания прочитанного, логического мышления и практического применения знаний, подчеркнул важность мнений и предложений учителей в этом направлении.

Директор и учителя подняли вопросы и внесли предложения относительно организации образовательного процесса, методического обеспечения, качества преподавания в начальных классах, применения проектного обучения и учебников.

В заключение встречи была подчеркнута важность прямого диалога с образовательным сообществом. Было заявлено, что будет поддержана инициатива директоров школ и учителей, работающих в регионах.

