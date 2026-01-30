Азербайджан и ОАЭ укрепляют военное сотрудничество

Первое заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялось в городе Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На мероприятии были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение был подписан «Протокол заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджанской Республики и ОАЭ».