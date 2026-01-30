Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства, договоренность о которой была достигнута в рамках Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан на встрече с делегацией аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Стороны обсудили текущую региональную ситуацию, значение договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и предпринимаемые шаги по подготовке мирного соглашения.

«Стороны также обменялись мнениями по проекту Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, работа над которой близится к завершению, а также по другим вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес», - заявили в МИД.

Отдельное внимание было уделено инициативам, обсуждаемым в Конгрессе США в отношении Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность отмены 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» применительно к Азербайджану.