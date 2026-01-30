Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»

USD 1.7000
Министерство юстиции РФ расширило реестр «иностранных агентов». На этот раз в список попали издание «Новая вкладка», проекты «Дозор в Волгограде» и «Швейцария для всех», а также азербайджанский телеканал «МИСРА».

Новыми «иноагентами» среди физических лиц стали правозащитник и биолог Александр Гольдфарб, а также поэт, писатель и журналист Ян Шенкман, сообщает Meduza.

В сообщении Минюста РФ говорится, что проекты MISRA/«МИСРА ТВ» управляются из-за рубежа, руководство и авторы живут не в России.

На странице «МИСРА ТВ» говорится, что проект «Международная информационная служба российских азербайджанцев (МИСРА) «создан журналистом Фуадом Аббасовым для содействия в защите и реализации гражданских прав и социального культурного развития, сохранения и развития национальных традиций, самобытности и языка, культурного наследия азербайджанцев, проживающих в России, укрепления межнациональных отношений и дружбы между народами Российской Федерации и Азербайджанской Республики».

В интернете есть одноименный сайт – www.misra.ru, где «публикуются абсолютно все мероприятия, которые проводят азербайджанские диаспорские организации, действующие на территории России».

Главной задачей портала «МИСРА», как говорится на сайте, является «содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, консолидации с национальными, религиозными и международными организациями, реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, чести и национального достоинства азербайджанцев и выходцев из Азербайджана, установление, расширение и упрочение связей с Азербайджанской Республикой, с азербайджанскими общинами российских регионов и международными азербайджанскими организациями».

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 126
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39 2338
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3588
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 1555
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 1435
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1276
Арестованы сотрудники реабилитационного центра Qurtuluş
Арестованы сотрудники реабилитационного центра Qurtuluş обновлено 18:37
18:37 3750
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
18:08 702
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 7168
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 2783
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 7172
