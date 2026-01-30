Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»

Министерство юстиции РФ расширило реестр «иностранных агентов». На этот раз в список попали издание «Новая вкладка», проекты «Дозор в Волгограде» и «Швейцария для всех», а также азербайджанский телеканал «МИСРА».

Новыми «иноагентами» среди физических лиц стали правозащитник и биолог Александр Гольдфарб, а также поэт, писатель и журналист Ян Шенкман, сообщает Meduza.

В сообщении Минюста РФ говорится, что проекты MISRA/«МИСРА ТВ» управляются из-за рубежа, руководство и авторы живут не в России.

На странице «МИСРА ТВ» говорится, что проект «Международная информационная служба российских азербайджанцев (МИСРА) «создан журналистом Фуадом Аббасовым для содействия в защите и реализации гражданских прав и социального культурного развития, сохранения и развития национальных традиций, самобытности и языка, культурного наследия азербайджанцев, проживающих в России, укрепления межнациональных отношений и дружбы между народами Российской Федерации и Азербайджанской Республики».