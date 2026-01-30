Извержение грязевого вулкана в Гаджикабуле

В 16:53 по местному времени 30 января в районе Гаджикабула было зафиксировано извержение грязевого вулкана. Об этом haqqin.az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы АН Азербайджана.

Извержение зарегистрировано сейсмостанциями центра.

По данным отдела «Динамика источников землетрясений» Республиканского центра сейсмологической службы, извержение грязевого вулкана длилось 13 минут и носило однофазный характер. Глубина очага составила 3 километра, а энергия, высвободившаяся в результате извержения, — 3,38 × 10⁶ джоулей.