Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Украина на грани ядерной аварии

Bloomberg
19:07 643

В результате российских ударов по энергетике в Украине возрастают риски для ядерной безопасности, ведь атаки лишают три действующие атомные электростанции стабильного электроснабжения. В этой связи будет созвано экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, пишет Bloomberg.

Как указывает агентство, месяцы ударов не только лишили людей электроэнергии, но и повысили риск ядерной аварии. Причиной стало то, что ядерная генерация, в отличие от электростанций на ископаемом топливе или возобновляемых источников энергии, требует постоянного энергоснабжения для поддержания работы систем безопасности. Без этого существует риск перегрева топлива в активной зоне реактора, что может привести к опасному выбросу радиации.

«У нас есть серьезные беспокойства относительно значительных и растущих рисков для ядерной безопасности, связанных с атомными электростанциями в Украине», — заявил представитель Нидерландов при МАГАТЭ Питер Потман.

По словам Потмана, перспектива ядерной аварии в Украине «на грани того, чтобы стать реальностью». Он потребовал созыва экстренного заседания совета директоров МАГАТЭ.

Уже к следующему месяцу европейские страны хотят получить от МАГАТЭ детальную оценку уязвимости ядерной безопасности Украины. Наблюдатели, размещенные в Украине, сейчас проверяют критически важные подстанции. 

«Любое повреждение этой инфраструктуры подрывает ядерную безопасность, и его необходимо избегать. Следует приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность внешнего электроснабжения», - говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подстанции поддерживают стабильность, регулируя передачу высокого сетевого напряжения. В Украине их тысячи, но есть 10 ключевых узлов, связанных с атомными реакторами. Их уничтожение может погрузить страну во тьму и спровоцировать радиологическую чрезвычайную ситуацию, пишет Bloomberg.

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 132
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39 2341
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3589
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 1556
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 1440
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1278
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş обновлено 19:49
19:49 3752
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
18:08 702
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 7169
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 2787
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 7174

