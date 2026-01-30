Украина на грани ядерной аварии

В результате российских ударов по энергетике в Украине возрастают риски для ядерной безопасности, ведь атаки лишают три действующие атомные электростанции стабильного электроснабжения. В этой связи будет созвано экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, пишет Bloomberg.

Как указывает агентство, месяцы ударов не только лишили людей электроэнергии, но и повысили риск ядерной аварии. Причиной стало то, что ядерная генерация, в отличие от электростанций на ископаемом топливе или возобновляемых источников энергии, требует постоянного энергоснабжения для поддержания работы систем безопасности. Без этого существует риск перегрева топлива в активной зоне реактора, что может привести к опасному выбросу радиации.

«У нас есть серьезные беспокойства относительно значительных и растущих рисков для ядерной безопасности, связанных с атомными электростанциями в Украине», — заявил представитель Нидерландов при МАГАТЭ Питер Потман.

По словам Потмана, перспектива ядерной аварии в Украине «на грани того, чтобы стать реальностью». Он потребовал созыва экстренного заседания совета директоров МАГАТЭ.

Уже к следующему месяцу европейские страны хотят получить от МАГАТЭ детальную оценку уязвимости ядерной безопасности Украины. Наблюдатели, размещенные в Украине, сейчас проверяют критически важные подстанции.

«Любое повреждение этой инфраструктуры подрывает ядерную безопасность, и его необходимо избегать. Следует приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность внешнего электроснабжения», - говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подстанции поддерживают стабильность, регулируя передачу высокого сетевого напряжения. В Украине их тысячи, но есть 10 ключевых узлов, связанных с атомными реакторами. Их уничтожение может погрузить страну во тьму и спровоцировать радиологическую чрезвычайную ситуацию, пишет Bloomberg.