Мирджалал Гурбанов поздравил таможенников

30 января в Азербайджане отмечается День работников таможенной службы. Известный общественный деятель, руководитель проектов «Мой отец и мой сын — герой!», президентский стипендиат, полковник таможенной службы Мирджалал Гурбанов поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником на своих страницах в социальных сетях.

«Сегодня — День профессионального праздника таможенников. Таможенная служба является одним из основных столпов независимости любого государства. Эта профессия не ограничивается лишь охраной границ — она объединяет в себе высшую миссию обеспечения экономической безопасности страны, защиты верховенства закона и преданной службы Родине.

В 2001–2023 годах я с чувством гордости и ответственности служил в таможенных органах. За безупречную службу в эти годы был награжден нагрудными знаками III, II и I степени. Я воспринимаю эти награды как оценку труда всей жизни, как проявление признательности за верную службу государству и народу. Хвала Аллаху, что я всегда старался сохранить честь и ответственность, которые возлагает на человека форма сотрудника таможни, и мне это удалось.

Быть таможенником — значит, прежде всего, быть честным, принципиальным и самоотверженным. Поэтому я всегда стремился выполнять эту почетную профессию с совестью и достоинством.

В этот знаменательный день от всей души поздравляю всех своих бывших коллег и самоотверженных сотрудников таможенной службы, которые продолжают нести службу сегодня. Желаю каждому крепкого здоровья, семейного благополучия и постоянных успехов на пути благородной службы. Быть таможенником — это не просто профессия, это большая ответственность и высокая честь.

Одновременно с этим с глубоким уважением почитаю светлую память нашего героического шехида, лейтенанта таможенной службы Ульви Гаджиева, который, превыше всего поставив Родину, своей кровью вписал страницу Победы в нашу историю. В его лице поздравляю всех шехидов‑таможенников. С праздником!»