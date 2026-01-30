USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Мирджалал Гурбанов поздравил таможенников

19:27 289

30 января в Азербайджане отмечается День работников таможенной службы. Известный общественный деятель, руководитель проектов «Мой отец и мой сын — герой!», президентский стипендиат, полковник таможенной службы Мирджалал Гурбанов поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником на своих страницах в социальных сетях.

«Сегодня — День профессионального праздника таможенников. Таможенная служба является одним из основных столпов независимости любого государства. Эта профессия не ограничивается лишь охраной границ — она объединяет в себе высшую миссию обеспечения экономической безопасности страны, защиты верховенства закона и преданной службы Родине.

В 2001–2023 годах я с чувством гордости и ответственности служил в таможенных органах. За безупречную службу в эти годы был награжден нагрудными знаками III, II и I степени. Я воспринимаю эти награды как оценку труда всей жизни, как проявление признательности за верную службу государству и народу. Хвала Аллаху, что я всегда старался сохранить честь и ответственность, которые возлагает на человека форма сотрудника таможни, и мне это удалось.

Быть таможенником — значит, прежде всего, быть честным, принципиальным и самоотверженным. Поэтому я всегда стремился выполнять эту почетную профессию с совестью и достоинством.

В этот знаменательный день от всей души поздравляю всех своих бывших коллег и самоотверженных сотрудников таможенной службы, которые продолжают нести службу сегодня. Желаю каждому крепкого здоровья, семейного благополучия и постоянных успехов на пути благородной службы. Быть таможенником — это не просто профессия, это большая ответственность и высокая честь.

Одновременно с этим с глубоким уважением почитаю светлую память нашего героического шехида, лейтенанта таможенной службы Ульви Гаджиева, который, превыше всего поставив Родину, своей кровью вписал страницу Победы в нашу историю. В его лице поздравляю всех шехидов‑таможенников. С праздником!»

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 135
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39 2344
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3590
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
19:19 1557
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 1443
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
18:29 1278
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
19:49 3755
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
18:08 702
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии
16:00 7169
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 2788
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
17:25 7174

