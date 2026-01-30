Ответ Ирана: армии Евросоюза в черном списке

Иран вносит вооруженные силы стран ЕС в список террористических организаций в ответ на аналогичную меру к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани отметил, что Евросоюз осознает, что в соответствии с решением иранского парламента вооруженные силы стран ЕС, участвовавших в принятии антииранского решения против КСИР, считаются террористическими.

«Европейский Союз, безусловно, знает, что в соответствии с резолюцией Исламского консультативного совета (парламент Ирана – ред.) армии стран, участвовавших в недавней резолюции Европейского Союза против КСИР, будут считать террористическими организациями. Следовательно, предпринявшие эти действия европейские страны должны принять последствия своих решений», - написал Лариджани в соцсети Х.

Напомним, накануне, 29 января, Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций. Также Евросоюз объявил о введении санкций против 15 иранских чиновников и расширении экспортных ограничений на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников.