USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Ответ Ирана: армии Евросоюза в черном списке

19:35 197

Иран вносит вооруженные силы стран ЕС в список террористических организаций в ответ на аналогичную меру к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани отметил, что Евросоюз осознает, что в соответствии с решением иранского парламента вооруженные силы стран ЕС, участвовавших в принятии антииранского решения против КСИР, считаются террористическими.

«Европейский Союз, безусловно, знает, что в соответствии с резолюцией Исламского консультативного совета (парламент Ирана – ред.) армии стран, участвовавших в недавней резолюции Европейского Союза против КСИР, будут считать террористическими организациями. Следовательно, предпринявшие эти действия европейские страны должны принять последствия своих решений», - написал Лариджани в соцсети Х.

Напомним, накануне, 29 января, Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций. Также Евросоюз объявил о введении санкций против 15 иранских чиновников и расширении экспортных ограничений на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников.

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 137
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39 2345
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3590
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 1557
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 1446
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1280
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş обновлено 19:49
19:49 3757
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
18:08 702
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 7169
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 2788
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 7175

ЭТО ВАЖНО

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 137
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39 2345
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3590
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 1557
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 1446
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1280
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş обновлено 19:49
19:49 3757
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения фото
18:08 702
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 7169
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 2788
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 7175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться