У Турции рекордные доходы от туризма

Туристические доходы Турции за прошлый год составили рекордные $65,2 млрд, это на 6,8% больше, чем годом ранее; в 2026 году планируется увеличить их до $68 млрд, пишет газета Dunya со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

«Турецкий туризм стал влиятельной силой не только на региональном, но и на глобальном уровне. Доходы Турции от туризма в 2025 году составили порядка $65,23 млрд, а целевой показатель на 2026 год составляет $68 млрд. В прошлом году Турцию посетили 64 млн туристов», - сказал министр.