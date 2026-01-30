Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»

УЕФА назвал даты и время начала стыковых игр Лиги чемпионов.

18 февраля «Карабах» примет «Ньюкасл» в Баку. Игра начнется в 21:45.

Ответная встреча пройдет по бакинскому времени в ночь с 24 на 25 февраля. Матч стартует в полночь.