Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»

19:45

УЕФА назвал даты и время начала стыковых игр Лиги чемпионов.

18 февраля «Карабах» примет «Ньюкасл» в Баку. Игра начнется в 21:45.

Ответная встреча пройдет по бакинскому времени в ночь с 24 на 25 февраля. Матч стартует в полночь.

Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки
17:39
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
18:29
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş
Арестован руководитель реабилитационного центра Qurtuluş обновлено 19:49
19:49
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
Экономический совет Азербайджана: Али Асадов заслушал доклады и дал поручения
18:08
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с IGИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25

