Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу Исполнительной власти Гарадагского района Баку Сулеймана Микаилова.
Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Сулейман Микаилов
