Азербайджанцы – бесплатное пушечное мясо в Украине

В последнее время одна за другой приходят новости о гибели граждан Азербайджана, привлеченных в российскую армию комбатантами. Увы, речь идет и о героях победоносной 44‑дневной Карабахской войны. Эти факты свидетельствуют о расширении масштабов вербовки азербайджанцев Россией для участия в войне против Украины. По неофициальным данным, Россия привлекла наемников почти из 120 стран мира, многие из которых были привлечены обманным путем. Один из широко применяемых методов привлечения наемников в российскую армию - шантаж мигрантов, приехавших в Россию на заработки. Их задерживают за отсутствие документов и, угрожая депортацией или длительным сроком заключения, вынуждают подписать контракт. К тому же шантажируют уголовным прошлым или сфабрикованными обвинениями. Среди азербайджанцев, работавших в России, есть и те, кого таким путем закабалили и загнали в ряды российской армии. Одна из жертв российской военной машины — житель Билясувара, Тахир Солтан оглу Руфуллаев, 1980 года рождения. В середине января его насильно отправили воевать против Украины. Выяснилось, что мужчину шантажировали угрозой длительного заключения из‑за отсутствия документов.

Мать Руфуллаева, Сонабейим Фарзиева, рассказала агентству APA, что сын тайно позвонил ей 15 января и сообщил, что его отправляют на войну в Украину. «Я пожилая женщина, а у меня дома протекает крыша. Сын работал автомехаником в Билясуваре. Чтобы улучшить наше материальное положение и отремонтировать крышу, он около двух лет назад уехал на заработки в Воронеж. Сначала собирался работать три месяца, но срок его документов истек, а оформить новые не смог — не знал русского языка. Поэтому продолжал работать нелегально. Он жил в России без документов примерно два года», — рассказала женщина. По ее словам, некоторое время назад сына задержала российская полиция. Ему предоставили два варианта: либо отправиться на войну в составе российской армии, либо – длительный тюремный срок. «Кроме того, его угрожали посадить за наркотики. Но мой сын никогда не употреблял наркотики и даже не курил», — сказала мать. После задержания Руфуллаева около трех месяцев содержали в полицейском изоляторе, где регулярно избивали и подвергали пыткам. Суд должен был состояться 22 декабря прошлого года, ожидалось, что мужчину либо депортируют, либо осудят. Но заседание отложили на 24 января. Однако уже 15 января стало известно, что Руфуллаева насильно обязали подписать контракт. Сообщается, что вместе с ним на фронт отправили еще нескольких азербайджанцев. Сонабейим Фарзиева просит власти Азербайджана помочь вернуть ее сына домой. Малолетние дети и семья мужчины теперь остались на попечении пожилой женщины.

Подобных историй в нынешней России тысячи. В репортаже узбекской службы «Радио Свобода» подробно рассказывается, как трудовые мигранты из Центральной Азии становятся жертвами «подстав» со стороны силовых структур: им подбрасывают наркотики, затем отправляют в тюрьмы, откуда вербуют на войну против Украины. О российском «рецепте» получения «пушечного мяса» рассказывают родственники завербованных и правозащитники. Семьям мигрантов почти никогда не удается вернуть домой отправленных на фронт. Журналистам известно лишь об одном исключении. 21-летний Шахбоз Татбиев из Ферганской области Узбекистана сидит в колонии в Бурятии. Его осудили по 228 статье Уголовного кодекса России — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мать Шахбоза утверждает, что сына «подставили». Землячка Умиды Гульшода рассказывает, что ее сына, работавшего разносчиком пиццы в России, тоже подставили с наркотиками. «У сына на родине была семья: жена, двое детей. Сын не смог найти нормальную работу дома и отправился на заработки в Россию. Устроился разносчиком пиццы. Однажды его попросили доставить пиццу в гостиницу. А когда он пришел в гостиницу, при входе его остановили сотрудники полиции и стали проверять. В коробке из-под пиццы нашли наркотики. Ему дали срок», — жалуется пожилая собеседница. Родственники осужденных в России по 228 статье узбеков объединились в группе в соцсети WhatsApp. В ней состоят более 1700 человек. Многие рассказывают, что заключенным предлагают военные контракты в обмен на освобождение, оказывают давление. «Почти у всех — одинаковая история. Все родители говорят, что их детям подкинули наркотики. Мой сын рассказал, что в тюрьме им по 10 дней не дают еду и вынуждают угрозами подписывать контракты с Минобороны, чтобы поехать воевать против Украины. Некоторые родители рассказывают, что их дети отказываются, но не выносят условий тюремного содержания. Многие считают, что лучше пойти на суицид», — жалуется Гульшода.