ООН на грани «финансового коллапса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» из-за невыплаты взносов и бюджетных ограничений. Об этом говорится в письме представителям стран-участниц ООН, выдержки из которого приводит Reuters.

По словам Гутерриша, «кризис углубляется», сложившаяся ситуация угрожает выполнению программ организации. Он отметил, что к июлю у ООН могут закончиться денежные средства, а государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила.

ООН столкнулась с трудностями после того, как США — крупнейший донор организации — резко сократили перечисления в регулярный и миротворческий бюджеты ООН, отмечает агентство.

К декабрю общая задолженность стран-членов перед ООН составила почти $1,6 млрд, говорил тогда Гутерриш. За пять недель до конца года 48 стран не оплатили свои членские взносы полностью. Среди них были США и Россия, тогда как Китай полностью оплатил свой долг, отметили в ООН. Спустя несколько дней в руководстве организации сообщили, что Россия внесла $71 млн, тем самым «полностью уплатив свой взнос в регулярный бюджет».

Администрация США решила лишить финансирования миротворцев ООН. Миссии организации она сочла «неэффективными». Власти задержали часть выплат и прекратили финансирование ряда программ, а также покинули несколько десятков международных организаций, включая различные структуры ООН.

В результате урезания финансирования ООН решила сократить свой бюджет на 500 млн, или на 15%, по сравнению с 2025 годом. Число штатных сотрудников было решено урезать почти на 19%.

