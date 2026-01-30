USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Брату католикоса в Армении продлили арест

20:09

Суд в Армении продлил еще на два месяца арест брату католикоса Гарегина II. Следствие инкриминирует Геворгу Нерсисяну хулиганство и воспрепятствование проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Нерсисяна Ара Зограбян.

«Суд Армавирской области продлил арест брата католикоса Геворга Нерсисяна еще на два месяца», - сообщил собеседник агентства, добавив, что принято очевидно незаконное решение.

Армянский суд 3 ноября 2025 года вынес решение о заключении под стражу сроком на месяц брата и племянника католикоса Геворга и Амбарцума Нерсисян. Им было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии «Республика» Арутюном Мкртчяном.

По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовали агитации, проводившейся в преддверии выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября. По этой статье предполагается наказание от трех до шести лет лишения свободы. Впоследствии аресты в отношении обвиняемых вновь продлевались. 17 ноября дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7801
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 874
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3257
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2096
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2536
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4187
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1714
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3917
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2013
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3079
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1940

