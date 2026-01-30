Брату католикоса в Армении продлили арест

Суд в Армении продлил еще на два месяца арест брату католикоса Гарегина II. Следствие инкриминирует Геворгу Нерсисяну хулиганство и воспрепятствование проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Нерсисяна Ара Зограбян.

«Суд Армавирской области продлил арест брата католикоса Геворга Нерсисяна еще на два месяца», - сообщил собеседник агентства, добавив, что принято очевидно незаконное решение.

Армянский суд 3 ноября 2025 года вынес решение о заключении под стражу сроком на месяц брата и племянника католикоса Геворга и Амбарцума Нерсисян. Им было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии «Республика» Арутюном Мкртчяном.

По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовали агитации, проводившейся в преддверии выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября. По этой статье предполагается наказание от трех до шести лет лишения свободы. Впоследствии аресты в отношении обвиняемых вновь продлевались. 17 ноября дело с обвинительным заключением было направлено в суд.