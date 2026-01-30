USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Глава МВД и командующие КСИР в черном списке США

20:10 319

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще шести граждан страны, а также двух зарегистрированных в Великобритании компаний.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

В черном списке Минфина США главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции в провинциях Гилян, Керманшах, Тегеран и Хамадан, а также руководитель разведывательного управления КСИР.

Под вторичные ограничения попали зарегистрированные в Лондоне британские компании Zedcex Exchange и Zedxion Exchange. Они занимаются финансовыми и страховыми услугами и были включены в санкционный список за связи с КСИР. В сообщении Минфина говорится, что Zedcex Exchange с августа 2022 года обработала транзакции на общую сумму около $94 млрд.

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7804
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 875
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3258
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2097
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2537
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4187
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1716
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3918
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2013
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3082
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1941

