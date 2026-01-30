Глава МВД и командующие КСИР в черном списке США

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще шести граждан страны, а также двух зарегистрированных в Великобритании компаний.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

В черном списке Минфина США главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции в провинциях Гилян, Керманшах, Тегеран и Хамадан, а также руководитель разведывательного управления КСИР.

Под вторичные ограничения попали зарегистрированные в Лондоне британские компании Zedcex Exchange и Zedxion Exchange. Они занимаются финансовыми и страховыми услугами и были включены в санкционный список за связи с КСИР. В сообщении Минфина говорится, что Zedcex Exchange с августа 2022 года обработала транзакции на общую сумму около $94 млрд.