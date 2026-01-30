Украина требует исключить Россию из МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по результатам внеочередного заседания руководящего совета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина официально инициировала процесс ограничения прав России в МАГАТЭ. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Заседание было созвано по просьбе Украины после целенаправленных российских ударов по электроподстанциям, которые обеспечивают питание украинских атомных электростанций. Шмыгаль отметил, что такие действия прямо нарушают один из семи фундаментальных столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ.

«Государство, которое намеренно подрывает ядерную безопасность, не может принимать полноценное участие в главном политическом органе Агентства», - заявил министр.

Он поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и других партнеров, которые решительно осудили такие действия и договорились поддержать энергетическую и ядерную безопасность Украины.

«Отдельно акцентировали внимание на ситуации с Запорожской АЭС, которая с начала полномасштабного вторжения уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против «Росатома» и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос приостановления членства России в Совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ с целью ограничения прав России. Пришло время ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность», - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия обсудили на встрече в ОАЭ прекращение ударов по энергетике. Зеленский рассчитывает, что договоренности будут выполняться.

В то же время позже он заявил, что прямых договоренностей с Россией по «энергетическому перемирию» не было. По его словам, Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации в энергетической сфере.