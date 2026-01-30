USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация

20:42 1232

Неопределенность в связи с возможным ударом США по Ирану вызывает обеспокоенность в Азербайджане. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию The National.

«Ситуация непредсказуемая, и в этой связи будет сложно правильно оценить все возможные угрозы и вызовы, которые могут возникнуть», — сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента указал, что Азербайджан не доводил свои опасения до сведения Вашингтона: «Мы не обсуждаем этот вопрос с США, и они также никогда не выходили на связь с нами по данной теме».

По его словам, в последние дни азербайджанские официальные лица провели переговоры со своими иранскими коллегами.

Хикмет Гаджиев также отметил, что «ситуация с безопасностью в Иране не требует немедленного вмешательства со стороны Азербайджана, поскольку официальный Баку всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств».

Помощник президента добавил, что Азербайджан, богатый энергетическими ресурсами, чувствует себя зажатым «между двумя войнами»: «С одной стороны, продолжается российско-украинская война, с другой — противостояние между Израилем и Ираном, а также участие США в этом конфликте».

ЭТО ВАЖНО

