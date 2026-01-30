USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Еще не время говорить с Путиным

Считает будущий премьер Нидерландов
20:55 310

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в пятницу исключил переговоры с Россией по поводу войны в Украине, представив новую программу правительства, которая включает твердую поддержку Украины. Об этом Йеттен сказал в интервью AFP после публикации своего программного манифеста.

Политик заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, поскольку пока «нет признаков» того, что Россия хочет закончить войну в Украине.

«И пока продолжается война, мы будем продолжать поддерживать украинский народ», – сказал он.

В 79-страничной программе, разработанной после недельных напряженных переговоров между будущим премьером и двумя его партнерами по коалиции, отмечается, что Нидерланды не прекратят поддержку Киева.

«Борьба в Украине касается безопасности всей Европы», – говорится в документе под названием «Приступаем к работе».

«Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку и будем и в дальнейшем выступать за использование замороженных российских активов», – говорится в манифесте.

Новое правительство Нидерландов также пообещало закрепить в законе минимальный уровень расходов на оборону в размере 3,5% от ВВП, на чем настаивает президент США Дональд Трамп.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66. Однако парламент очень раздроблен и сейчас состоит из 15 фракций.

Ранее на этой неделе лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для этой страны.

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7814
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 880
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3260
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2102
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2542
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4188
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1722
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3918
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2015
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3088
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1942

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7814
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 880
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3260
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2102
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2542
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4188
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1722
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3918
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2015
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3088
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться