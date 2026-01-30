Еще не время говорить с Путиным

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в пятницу исключил переговоры с Россией по поводу войны в Украине, представив новую программу правительства, которая включает твердую поддержку Украины. Об этом Йеттен сказал в интервью AFP после публикации своего программного манифеста.

Политик заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, поскольку пока «нет признаков» того, что Россия хочет закончить войну в Украине.

«И пока продолжается война, мы будем продолжать поддерживать украинский народ», – сказал он.

В 79-страничной программе, разработанной после недельных напряженных переговоров между будущим премьером и двумя его партнерами по коалиции, отмечается, что Нидерланды не прекратят поддержку Киева.

«Борьба в Украине касается безопасности всей Европы», – говорится в документе под названием «Приступаем к работе».

«Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку и будем и в дальнейшем выступать за использование замороженных российских активов», – говорится в манифесте.

Новое правительство Нидерландов также пообещало закрепить в законе минимальный уровень расходов на оборону в размере 3,5% от ВВП, на чем настаивает президент США Дональд Трамп.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66. Однако парламент очень раздроблен и сейчас состоит из 15 фракций.

Ранее на этой неделе лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для этой страны.