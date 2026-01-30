USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Эстонцы продолжают помогать украинцам

21:10

Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщают зарубежные СМИ.

Он сообщил, что Эстония направляет через эстонские общественные организации около 400 тысяч евро на поддержку украинцев в трудностях, возникающих в результате постоянных ударов РФ по энергетике и инфраструктуре жизнеобеспечения городов.

«Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры... (Президент России Владимир) Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель, каждый евро помощи – это четкий сигнал, что Украина выстоит», – написал министр.

30 января в Киев поступила первая партия генераторов из Варшавы. 28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.

Отметим, что 27 января из Азербайджана в Украину была отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования. 20 января Баку направил Киеву партию электрооборудования. В состав гуманитарной помощи вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7817
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 881
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3261
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2104
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2543
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4189
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1723
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3920
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2017
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3090
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1942

