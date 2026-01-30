Эстонцы продолжают помогать украинцам

Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщают зарубежные СМИ.

Он сообщил, что Эстония направляет через эстонские общественные организации около 400 тысяч евро на поддержку украинцев в трудностях, возникающих в результате постоянных ударов РФ по энергетике и инфраструктуре жизнеобеспечения городов.

«Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры... (Президент России Владимир) Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель, каждый евро помощи – это четкий сигнал, что Украина выстоит», – написал министр.

30 января в Киев поступила первая партия генераторов из Варшавы. 28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.

Отметим, что 27 января из Азербайджана в Украину была отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования. 20 января Баку направил Киеву партию электрооборудования. В состав гуманитарной помощи вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.