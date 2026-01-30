USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

В Госдуме призывают применить «оружие возмездия»

21:09 238

Депутаты Госдумы «настаивают», чтобы армия России начала использовать «более мощное оружие — оружие возмездия», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это необходимо для «достижения целей СВО». «Наши войска наступают», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы призвал Украину «следовать договоренностям, достигнутым президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом» в августе в Анкоридже.

Володин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели». Так председатель Госдумы прокомментировал заявление украинского президента о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя.

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7819
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 882
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3262
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2107
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2544
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4189
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1724
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3921
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2018
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3091
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1943

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада»
Трамп: «Прямо сейчас к Ирану направляется крупная армада» обновлено 21:20
21:20 7819
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 882
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3262
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 2107
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным
19:13 2544
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4189
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 1724
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3921
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана
У Эрдогана закрытые переговоры с главой МИД Ирана обновлено 19:19
19:19 2018
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
Азербайджанский телеканал в России объявили «иноагентом»
18:55 3091
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки
Баку и Вашингтон обсуждают отмену 907-й поправки фото
18:29 1943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться