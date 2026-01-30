Депутаты Госдумы «настаивают», чтобы армия России начала использовать «более мощное оружие — оружие возмездия», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это необходимо для «достижения целей СВО». «Наши войска наступают», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы призвал Украину «следовать договоренностям, достигнутым президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом» в августе в Анкоридже.

Володин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели». Так председатель Госдумы прокомментировал заявление украинского президента о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя.