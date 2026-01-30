Европа может отказаться от потолка цен на российскую нефть

Евросоюз изучает возможность отказа от потолка цен на нефть РФ и замены его запретом на услуги морских перевозок в рамках будущего пакета санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы», - говорится в публикации агентства.

По данным Bloomberg, если эту меру поддержат члены блока, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар. Однако неназванные источники отметили, что некоторые страны уже заявили, что выступают против замены потолка цен на нефть на запрет на оказание услуг.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщало, что страны G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок.