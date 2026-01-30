USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

В Конституции Казахстана пропишут право президента уйти в отставку

21:35 509

На шестом заседании конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов презентовал проект новой Конституции, согласно которому глава государства получит право добровольно уйти в отставку, сообщает «Казинформ».

«Четко прописано право главы государства добровольно уйти в отставку. В таком случае президент подает в Конституционный суд заявление о своей отставке. Конституционный суд удостоверяет, что президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке», — сказал Нурмуханов.

Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей, сказал зампред Конституционного суда. Согласно новым положениям, Республика Казахстан закрепляется как унитарное государство с формой правления в виде президентской республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что контуры концептуально нового документа вырисовываются. «Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу», — сказал он.

Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
22:38 501
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
22:23 287
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
22:05 791
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
20:42 3348
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
19:13 3457
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
21:30 1390
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 1800
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3718
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 3398
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4595
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 2654

ЭТО ВАЖНО

Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру
Власти Ирана переводят деньги в банки по всему миру Заявление минфина сша
22:38 501
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
Трамп видит хорошие шансы на сделку России и Украины
22:23 287
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
У Зеленского «отсчет только начался». Кремль говорит обратное
22:05 791
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
Хикмет Гаджиев: Обеспокоенность в Азербайджане, непредсказуемая ситуация
20:42 3348
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку
Судьба Ирана предрешена. США будут бомбить в одиночку ситуацию вокруг Ирана разбираем с израильским востоковедом Михаилом Бородкиным; все еще актуально
19:13 3457
Али Лариджани у Путина
Али Лариджани у Путина
21:30 1390
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара?
Курдских боевиков перебрасывают в Сирию. Чем отвечает Анкара? наша корреспонденция
20:22 1800
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов
Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов новый мир – старые порядки; все еще актуально
17:39 3718
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
Ильхам Алиев уволил главу Гарадагского района
19:52 3398
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…»
Агент «Моссада» из Ирана: «У нас был всего один шанс…» все еще актуально
15:46 4595
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
Даты и время начала матчей «Карабаха» против «Ньюкасла»
19:45 2654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться