В Конституции Казахстана пропишут право президента уйти в отставку

«Четко прописано право главы государства добровольно уйти в отставку. В таком случае президент подает в Конституционный суд заявление о своей отставке. Конституционный суд удостоверяет, что президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке», — сказал Нурмуханов.

Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей, сказал зампред Конституционного суда. Согласно новым положениям, Республика Казахстан закрепляется как унитарное государство с формой правления в виде президентской республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что контуры концептуально нового документа вырисовываются. «Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу», — сказал он.