Франция отпустит задержанный танкер

Франция будет вынуждена отпустить задержанный ранее танкер Grinch из-за требований и ограничений национального законодательства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 30 января, сославшись на состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет DW.

Французский президент, по словам Зеленского, рассказал о своих намерениях инициировать изменения в законодательстве страны, чтобы в дальнейшем задержанные танкеры оставались под арестом. 

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что танкер, задержанный военно-морскими силами Франции (танкер Grinch – ред.), не связан с Россией, передает РИА Новости. 

«Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии... Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной (РФ – ред.)», - сказала Захарова в ходе брифинга 30 января.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании танкера Grinch, следовавшего из российского Мурманска, в акватории Средиземного моря. Танкер, шедший под флагом Коморских островов с экипажем из граждан Индии, обвинили в плавании под ложным флагом. 

Позже власти Франции арестовали капитана судна — 58-летнего гражданина Индии. Прокуратура Марселя, где разместили арестованный танкер, сообщила, что остальные члены экипажа, также имеющие индийское гражданство, остаются на борту судна. По данным ведомства, расследование сосредоточено на проверке законности флага, под которым ходило судно, а также навигационных документов, необходимых для его эксплуатации.

